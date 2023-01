Orgoglio e senso di servizio. Sono queste le parole che echeggiavano l'altra sera nel salone del Circolo Nazionale dell'Unione in occasione del ricevimento dello scambio degli auguri del Corpo consolare di Napoli, tornato a riunirsi in forma conviviale dopo due anni di lavoro ognuno al chiuso dei propri uffici: il Covid aveva sospeso le iniziative pubbliche ma non il lavoro di quanti hanno intrapreso una carriera al servizio dello Stato e dei connazionali. Un motivo in più brindare alla diplomazia, specie in un momento in cui la città torna a puntare sul turismo, come ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi nel suo saluto dopo aver conferito la medaglia d'oro del Comune al Corpo consolare di Napoli per la sua attività.

Ad accoglierlo, il segretario generale del Corpo consolare, e console del Principato di Monaco, Mariano Bruno con la nuova decana, il console aggiunto del Venezuela Esquìa Rubin de Celis Nunez, che ha subito conquistato gli astanti: «Napoli - ha detto - è una città di cui ci si innamora». Proprio come, a sentirli parlare, se ne sono innamorati il sottosegretario di stato agli Affari esteri Maria Tripodi e il capo del cerimoniale diplomatico Bruno Pasquino, a Napoli in rappresentanza del ministro Tajani, introdotti come anche gli altri relatori dalla presentatrice Serena Albano. Fedele al tema della coesione sociale il Corpo consolare ha effettuato una donazione alla Cabenus Onlus, rappresentata da padre Giuseppe Carmelo, che gestisce la mensa della chiesa di Santa Lucia e quella dell'Arco Mirelli. «Nel corso del 2022 - ha spiegato infine Mariano Bruno - si sono aggiunti alla famiglia consolare napoletana cinque nuovi consoli e mi riferisco in particolare agli Stati Uniti d'America, alla Francia, alla Svizzera, alla Slovenia ed a Cipro, portando i Paesi esteri rappresentati a 67. Per il 2023 si auspica una stabilità che possa consentire l'implementazione di politiche volte a favorire lo sviluppo sostenibile, senza dimenticare la coesione sociale ed i temi dell'occupazione».

Una serata nel segno della diplomazia insomma ma anche della convivialità e del buon gusto, che è proseguita poi nel salone dell'Unione con una elegante cena a buffet animata dal violino elettronico di Simona Sorrentino alla presenza dei consoli e delle autorità presenti.