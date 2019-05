Miraggio Costiera: mobilità negata tra guasti e cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 07:30

Quattro ore da Napoli a Sorrento. Tre ore e 45 minuti per l'esattezza tra lo svincolo autostradale di via Marina e piazza Tasso. Poco più di 60 chilometri. Un'odissea. Un calvario che coinvolge ogni giorno migliaia di persone. E se tenti di liberarti dell'auto, di utilizzare i mezzi alternativi, la Circumvesuviana nello specifico, cadi dalla padella nella brace perché lì al disservizio si somma quel senso di profonda vergogna per quello che mostriamo ai turisti. Napoli-Sorrento in auto lunedì pomeriggio; Sorrento-Napoli in treno ieri, martedì mattina. Ecco il diario di un viaggio che la dice lunga su come è ridotto il sistema della mobilità nella nostra regione.