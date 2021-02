Covid, chiuso un bar a Castellammare: postazione scommesse abusiva

Mercoledì e giovedì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 96 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllati 60 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state contestate 6 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza di revisione e mancata copertura assicurativa.

I poliziotti hanno controllato un bar in via Cosenza in cui hanno scoperto una postazione per scommesse elettroniche non autorizzata e, per tale motivo, hanno denunciato un 24enne gragnanese, dipendente del locale, per esercizio abusivo dell’attività di gioco in quanto aveva permesso ad un minore di effettuare una scommessa; inoltre, hanno sanzionato il gestore per inottemperanza alle misure anti Covid-19 e hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni.

Infine, gli agenti hanno controllato in traversa Iovino un’autocarrozzeria abusiva già sottoposta a sequestro in cui hanno sorpreso alcune persone che stavano lavorando; i titolari, due stabiesi di 34 e 27 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione dei sigilli e violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro.



