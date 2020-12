Covid a Napoli, la Cgil lancia i tamponi low cost per i lavoratori iscritti al sindacato

Tamponi ad un costo contenuto per tracciare l'eventuale contagio da Covid. È questa la campagna lanciata dalla Slc e dalla Cgil che consente alle lavoratrici e ai lavoratori di effettuare il test, tramite una convenzione con un laboratorio accreditato. «Questa scelta - dicono Cgil Napoli, Cgil Campania, Slc Napoli e Slc Campania - va incontro alla priorità di tutelare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore. È rivolta sia a chi ha continuato a prestare la propria opera in prima linea per garantire attività essenziali, sia a chi da remoto ha consentito che la rete di comunicazioni reggesse all'enorme impatto di utilizzo consentendo al Paese di andare avanti durante la pandemia. Il sindacato di strada è perno fondamentale delle politiche e dell'agire della Cgil».

