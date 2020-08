Covid a Napoli, classi numerose nella scuola Tito Livio: lezioni anche di pomeriggio

Nella scuola secondaria di primo grado Tito Livio a Chiaia il problema principale per la ripartenza è la mancanza di spazi. Lo splendido edificio storico che sorge nel cuore del quartiere sta mostrando l'inadeguatezza delle dimensioni delle aule in questo frangente emergenziale. Grande lo sforzo della dirigente Elena Fucci di contenere le iscrizioni evitando classi pollaio, con un totale di numero di alunni stabilizzato intorno alle 600 unità, ma che distribuiti per le 27 classi portano a una media per classe di 22 alunni. La ricerca spasmodica di altri spazi limitrofi alla scuola e soprattutto adatti alla didattica è stata un buco nell'acqua e al prossimo collegio docenti e seguente consiglio d'istituto saranno portate le proposte più adeguate per un «rientro in sicurezza, ligio alle disposizioni ministeriali». Le alternative sono due: turnazioni o Didattica a distanza integrata e sincrona per metà platea scolastica.

«Abbiamo un edificio storico con una scalinata spettacolare ma poi dobbiamo fare i conti con aule tutte dalle dimensioni differenti, piuttosto piccole mediamente» ammette la dirigente Fucci. «In situazioni normali siamo messi bene, ma con tutte le disposizioni e regole per avere un ambiente sicuro e tutelare la salute di tutti, con banchi monoposto riesco a contenerne appena la metà». Nelle vicinanze della storica scuola media di Chiaia non c'è nessuno spazio aggiuntivo utile, «forse ne avrei trovati solo molto distanti, in altre municipalità: alternative improponibili sia per gli studenti che per i docenti. Il mio compito è anche creare meno disagi possibili. Ce ne saranno, è inevitabile, da noi come in tutte le altre scuole, ma almeno proveremo a optare per il male peggiore per la maggior parte degli studenti».



Alla Tito Livio le opzioni saranno due, le consuete per le scuole in palazzi storici e poco spazio: tutti in presenza ma con turnazioni, con conseguente aumento dell'organico e disagi sulle famiglie quasi tutte con entrambi i componenti lavoratori, con recupero anche il sabato e riduzione del tempo scuola con l'ora di 45 minuti al massimo; oppure metà classe in aula e l'altra metà a casa che segue le lezioni in sincrono dal computer, che si alterneranno. La Dad integrata sembra offrire maggiori flessibilità e pone meno incombenze (soprattutto per l'organico sia docente che amministrativo e dei collaboratori scolastici) ma la decisione sarà presa solo dopo gli incontri ufficiali con docenti e rappresentanti dei genitori. La dirigente Fucci ha deciso di privilegiare gli studenti disabili: «Per loro lezioni tutte in presenza. Durante il lockdown hanno sofferto molto il distacco e sono una priorità». Per gli studenti delle prime classi non c'è neanche un'aula grande abbastanza per contenerli tutti. «Ogni prima sarà divisa inevitabilmente in due gruppi, e farò in modo che le rotazioni in presenza saranno tali da permettere a tutti di conoscere l'intera classe».

La dirigente spiega che le simulazioni fatte mantenendo le distanze regolamentate sono state eseguite con banchi monoposto, e hanno portato a un dimezzamento di tutte le classi. «Sempre che i 300 banchi ordinati arrivino in tempo, altrimenti dovremmo mantenere quelli doppi e ridurre ulteriormente le classi». Sui banchi c'è poi un altro problema serio. «Non avendo depositi, abbiamo concordato con Asìa un giorno di raccolta dei banchi vecchi nella prima decade di settembre ma non avendo avuto la data di consegna di quelli nuovi, corro il rischio di non avere nessuna postazione, quindi sono impegnata con gli uffici per spostare questo ritiro e procrastinarlo fino alla consegna dei nuovi se sarà possibile». Chiesto un aumento dei collaboratori scolastici sia Ata che amministrativi che docenti «dovendo assicurare turni pomeridiani. Per questo credo che la cosa più semplice sia la Dad integrata, è la meno problematica soprattutto dopo la recrudescenza di questi ultimi giorni. Noi dirigenti dobbiamo garantire un ambiente sicuro e meno siamo a scuola, meglio è per tutti. Sebbene una scuola svuotata sia un ambiente con meno socialità. Ma siamo in emergenza e dobbiamo farlo».

