Covid a Napoli, istituto Colletta off limits: «Senza sede 150 studenti, ora vogliamo una scuola»

Un mese fa aveva lanciato l'ultimo grido d'allarme. Ma per l'Istituto comprensivo Bovio-Colletta pare proprio non esserci uno spazio adeguato. Niente da fare per i 150 alunni del plesso Colletta al corso Garibaldi di proprietà della Regione Campania, chiuso da un anno per gravi infiltrazioni e caduta di pignatte. La dirigente scolastica Annarita Quagliarella è in continuo aggiornamento con l'assessore comunale Annamaria Palmieri che sta cercando un edificio adatto, ma finora non è stato trovato. Per gli studenti dell'Istituto comprensivo l'unica soluzione sarà una riduzione del tempo scuola e le turnazioni.

Se lo scorso anno scolastico i ragazzi della scuola media del plesso Colletta erano stati suddivisi tra i plessi Capasso e Bovio, stavolta con le linee guida del Comitato tecnico scientifico è impossibile arrangiarsi in spazi che ora risultano stretti anche per i bambini della scuola primaria. «Era già una situazione arrangiata, senza bagni a sufficienza e palestra, occupando sala riunioni e laboratori, ma ero sicura che il disagio sarebbe durato 60 giorni, come promesso dall'ente proprietario dell'edificio, ossia la Regione Campania». Invece tra bando di gara e sopralluoghi tecnici i tempi si sono dilatati. «A oggi la Regione non si è fatta viva, nessuna comunicazione riguardo il nuovo bando, né con eventuali proposte. Mentre il Comune sebbene si stia dando molto da fare per trovare una sede adatta a ospitare gli studenti delle medie, non è riuscita nell'intento». L'unica soluzione è quindi quella delle turnazioni e soprattutto la riduzione del tempo scuola. «I ragazzi delle medie verranno cinque giorni a settimana al pomeriggio, entreranno intorno alle 13.30. Al mattino, invece, gli alunni della primaria che usciranno alle 12.30 e verranno anche il sabato. Per tutti ci sarà una riduzione del tempo scuola a 40 minuti per ora».



Una sconfitta per una scuola che accoglie, impegnati da sempre con il tempo pieno, che si ripercuoterà anche sulle famiglie che si troveranno con la difficoltà di far collimare lavoro precario e uscita da scuola in anticipo, senza avere la possibilità economica di una baby sitter o dopo scuola privati. «Spero in altre soluzioni, ma ormai i tempi non ci sono più. E dopo l'ennesima segnalazione a Usr, Ministero e Regione, stavolta farò una segnalazione anche in Procura. Questa inerzia istituzionale sta ledendo i diritti allo studio dei bambini: è gravissimo». Ma non c'è solo l'assenza di spazi alternativi per il Bovio-Colletta. «Ho fatto richiesta per piccoli interventi di edilizia leggera, ma non ho ottenuto nulla. Ho chiesto una tensostruttura da allestire in cortile, e neanche questa richiesta è stata accettata. Sono sconcertata che una scuola del centro storico di Napoli, frequentata soprattutto da bambini con famiglie mono-basso reddito siano ignorati».

I banchi monoposto invece ci sono. «Nel corso degli anni avevamo ottenuto i banchi singoli dal Comune, quindi almeno questo disagio ce lo siamo risparmiato». Riguardo l'organico, invece, c'è il problema opposto a tante scuole. «Con la riduzione dell'orario, avendo avuto sempre il tempo pieno, mi ritrovo con il doppio dell'organico dei docenti» spiega Quagliarella. «Forse avrei bisogno di qualche collaboratore scolastico in più, visto che bisogna provvedere a igienizzare gli spazi comuni lasciati dai bimbi della primaria per far posto a quelli delle medie, e maggiore vigilanza. Servirebbe infine una unità per l'organico amministrativo, sul doppio turno ci vuole, chiudendo alle 18. Ho sempre avuto l'incremento di una unità, e quest'anno che occorre maggiormente, no». Gli ingressi dei due edifici disponibili, il plesso Capasso in via Settembrini e il Bovio di via Carbonara, sono unici essendo entrambi palazzi storici. «Proveremo a sfalsare gli ingressi e a maggior ragione serviranno più collaboratori ma mi preoccupano tutti questi disagi sulla platea scolastica e sulle loro famiglie. È una sconfitta per tutti noi».

