Bimbo positivo al Covid, intera classe ​in quarantena nel Napoletano

Un bambino risulta positivo al Covid e scatta la quarantena per una classe a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono dodici i bambini di una seconda elementare finiti in isolamento fiduciario dopo la scoperta di un caso positivo in classe. Secondo quanto si è appreso, i piccoli, rientrati lunedì scorso, sono in isolamento già da alcuni giorni, ed in attesa di tampone dopo che uno degli scolari è risultato positivo.

«La dirigente - ha spiegato il sindaco Carmine Esposito - ha attivato immediatamente le procedure del caso, ed i bambini sono in attesa di tampone. In questi giorni ho visitato le scuole del territorio e devo dire che le norme sono rispettate, possiamo dire che le scuole sono sicure. A quanto ho saputo il bambino ha contratto il virus a casa». I casi di contagio segnalati in varie scuole campane, hanno però messo in ulteriore allarme i «si dad», che oggi hanno scritto ancora una volta al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiedendo un incontro urgente «su piattaforma on-line - hanno sottolineato - per addivenire all'adozione di urgenti ed indifferibili soluzioni organizzative che tutelino, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto alla salute e assicurino la continuità dell'istruzione».

