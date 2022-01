Covid, Gori: nel Napoletano videochiamate per problemi idrici

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Gori sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi legati all’andamento dei contagi e alla diffusione del virus Covid-19. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e del proprio personale, l’azienda comunica che a partire dal prossimo mercoledì 12 gennaio, e fino a nuova comunicazione, l’accesso agli sportelli potrà avvenire solo su prenotazione, da effettuarsi attraverso la pagina denominata «Sportelli: nuove modalità» presente sul sito www.goriacqua.com.

Restano invariati gli orari di apertura dei punti di contatto: Nocera Inferiore, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00; Pomigliano d’Arco, operativo dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30; Torre del Greco, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

È sempre attivo, inoltre, il servizio di videochiamata per l’esecuzione di pratiche commerciali a distanza, anch’esso prenotabile attraverso la pagina denominata «Sportelli: nuove modalità» presente sul sito www.goriacqua.com. Si ricorda, infine, che registrandosi all’area clienti MyGori e scaricando l’app MyGori, disponibile per iOs e Android, si possono effettuare tutte le operazioni di sportello in pochi click. In alternativa, è possibile contattare il numero verde commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.