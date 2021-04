Covid a Napoli, allarme III Municipalità: «Personale in malattia, servizi a rischio»

Nonostante il tanto sospirato passaggio in zona gialla il Covid continua a far danni. E stavolta il temibile virus, oltre agli arcinoti problemi sanitari, comincia a diventare pericoloso anche per la tenuta dei servizi cittadini essenziali. Personale in malattia o in isolamento fiduciario, servizi anagrafici al palo, raccolta dei rifiuti ormai prossima al blocco e servizi di guardiania dei parchi pubblici ridotti all'osso. Questo è l'allarme lanciato dalla III Municipalità che da diversi giorni sembra essere una delle più colpite dal fenomeno che sta causando non pochi grattacapi ai cittadini.

I guai sono cominciati alcuni giorni fa quando, a causa del virus che ha colpito alcuni dipendenti del Comune, gli uffici anagrafici di via Lieti sono stati chiusi al pubblico. Per i certificati anagrafici e per il rilascio dei documenti di identità i cittadini sono costretti a rivolgersi agli uffici di via SS. Giovanni e Paolo o, in alternativa, presso gli uffici di altre Municipalità confinanti. Un disagio non da poco - specie per le persone anziane - costrette a sobbarcarsi un viaggio a bordo degli iper-affollati mezzi pubblici napoletani.

In queste ultime ore si stanno registrando problemi anche sul fronte della raccolta dei rifiuti. A causa di un focolaio di Covid scoppiato tra i dipendenti di Asìa che svolgono il loro servizio sul territorio della Municipalità Stella-San Carlo Arena e del conseguente ridimensionamento del servizio di raccolta, le strade cominciano a presentare criticità dal punto di vista della pulizia. Mucchi di sacchetti hanno fatto la loro ricomparsa in diversi punti della Municipalità e nelle prossime ore Asìa dovrà intervenire per scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione.

«Già da questa mattina - ha raccontato il consigliere della III Municipalità Gennaro Acampora - ci sono campane non svuotate e rifiuti per strada a causa di un focolaio nella sede Asìa del nostro territorio. Questo problema va affrontato immediatamente e chiederò ufficialmente alla dirigenza di Asìa e all'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli il trasferimento di personale da altre Municipalità. In caso contrario la situazione rischia di degenerare rapidamente».

Sulla situazione degli uffici anagrafici di via Lieti Acampora precisa: «Sono stati presi immediati provvedimenti da parte della Municipalità, adesso bisognerà capire i risvolti futuri per le prenotazioni in essere. Con l'attuale situazione rischiamo di avere uno stop che potrebbe portare a serie conseguenze per il futuro con ingolfamenti di uffici e cittadini sballottati qui e la per un documento».

La carenza di personale fa sentire i suoi effetti anche sul fronte della guardiania dei parchi pubblici che stanno lentamente tornando alla normalità. Il personale è ridotto all'osso e ogni singola assenza - dovuta a Covid o alle croniche carenze di personale comunale - fa sentire tutto il suo peso su un servizio tanto essenziale quanto trascurato.