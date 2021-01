Comune di Napoli, erogati buoni spesa a 35mila famiglie

Sono 34.945 i Bonus Spesa erogati dal Comune di Napoli per altrettante famiglie, il cui valore varia a seconda della composizione del nucleo familiare: da 100 a 470 euro per nucleo familiare. Ad oggi risulta utilizzato l'88% dei bonus spendibili, pari a 5,4 milioni di euro. In queste settimane, inoltre, sono state bloccate 3.006 domande provenienti in larga misura da richiedenti percettori di pensione, in alcuni casi percepita da entrambi i coniugi, spesso con importi elevati. Tra queste, 212 domande sono state presentate da persone nel cui nucleo familiare stretto risulta presente un dipendente pubblico o privato regolarmente retribuito, operante in ambiti lavorativi in cui il covid non ha esercitato alcuna flessione economica. Tale operazione di controllo ha comportato il recupero di circa 600mila euro, che potranno essere ridistribuiti tra chi ha maggiori bisogni, mentre verso gli utilizzatori dei Pin di cui sia stata successivamente rilevata l'assenza dei requisiti, si agirà secondo la legge con azioni finalizzate ad ottenere la restituzione del non dovuto. Sono in corso altri controlli ed è attiva l'erogazione dei bonus per coloro che hanno presentato motivato ricorso.

