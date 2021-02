Una festa con venti persone in un bar di Napoli. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante controlli. Nel locale, in piazza San Francesco a Capuana, hanno sorpreso il gruppo numeroso a festeggiare e a consumare alcolici, privi di mascherina. Tutti sono stati multati, compreso il titolare; disposta anche la chiusura del bar per cinque giorni.

Controlli e multe anche in provincia di Napoli, ad Ottaviano. Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno identificato in piazza Mercato 17 persone a bordo di 7 veicoli sanzionandole per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l'orario consentito. (ANSA). SS 06-FEB-21 12:36 NNNN

