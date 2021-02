Tanta gente in strada a Napoli sebbene la bella giornata di sole sia accompagnata da un forte vento freddo che sferza la città. Nella giornata che abbina la festa di San Valentino all'ultima domenica di Carnevale, stamattina sold out ai tavolini dei bar già dalla colazione per proseguire poi con l'aperitivo. Non solo giovani in strada ma anche tante famiglie che, tra un caffè e un giro per i negozi dove ci sono gli ultimi saldi, non hanno voluto rinunciare alla tradizonale passeggiata della domanica.

E nell'isola pedonale di via Scarlatti, nel quartiere Vomero, si vedono anche bambini mascherati 'armatì di coriandoli per festeggiare il Carnevale essendo vietate le feste in casa e nei locali. E c'è anche chi resterà fuori a pranzo perché - dice una coppia di fidanzati - «non potendo fare la cena di San Valentino abbiamo deciso di anticipare il festeggiamento all'ora di pranzo».

Ultimo aggiornamento: 15:53

