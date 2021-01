Covid nelle scuole di Portici, positivi tre bambini delle elementari

Portici - Tre nuovi contagi dal fronte ‘scuole’. La ripresa delle lezioni in presenza ha prodotto, infatti, prevedibili effetti collaterali. I positivi al Covid-19 sono due bambini di terza elementare e uno di prima. Una situazione che non ha scatenato particolare agitazione in quanto in vista del rientro in aula era stato riattivato il protocollo Covid dedicato alle scuole.

Mesi fa l’amministrazione comunale con l’Asl e con l’Istituto Zooprofilattico di Portici si accordarono affinché le richieste di tamponi provenienti dagli istituti scolastici del territorio fossero smaltite celermente e con specifiche modalità, per agevolare bimbi e genitori.

Al momento dunque la presenza dei tre bimbi positivi ha semplicemente attivato le procedure per la messa in sicurezza di insegnanti e compagni di classe.

“Rivedere nelle aule delle nostre scuole i sorrisi dei nostri bambini è una fonte di gioia per ogni comunità”: il commento del sindaco Cuomo per la “prima campanella” del 2021, mentre per quanto riguarda i contagi, il primo cittadino si dice pronto ad affrontarli. “E’ probabile che avremo degli studenti contagiati nelle scuole, abbiamo rimesso in procedura il protocollo d'intesa con pediatri, Asl ed Istituto Zooprofilattico per la gestione dei tamponi molecolari ai contatti stretti di studenti e personale scolastico che risulteranno positivi al Covid”.

