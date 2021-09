Covid a scuola, protocollo speciale agli istituti Nuovo bianchi e Scuole pie napoletane a Fuorigrotta

Garantire ai bambini e alle famiglie elevati standard oggi utilizzati nel mondo per la lotta al Covid: nasce con questo obiettivo il protocollo “ScuolaSicura: Zero Virus” lanciato a Napoli da Compagnia dei figliuoli per il Nuovo Bianchi e all'Istituto Scuole pie napoletane. Le due scuole dell'infanzia e primarie adotteranno infatti oltre al protocollo indicato dal Governo, la richiesta del Green Pass per tutto il personale e tutti i fornitori e i familiari dei bambini che accederanno alla scuola e in via prudenziale il divieto di accesso alla scuola per personale e studenti che abbiano superato i 37 gradi, e non i 37 e 5 previsti dalle normative.

Le aule saranno disinfettate a fine di ogni attività e almeno tre volte durante il giorno con il trattamento delle superfici con innovativi materiali, detergenti e disinfettanti nanotecnologici.

Ai bambini all'ingresso della scuola saranno consegnati dispositivi di protezione individuale innovativi tra cui una crema certificata come presidio medico chirurgico che protegge la pelle da batteri, germi e virus.



«Manterremo gli standard più elevati a livello internazionale - dichiara la project manager de La compagnia dei figliuoli Ulrica de Georgio - sia con il protocollo ScuolaSicura che poi con tutte le nostre attività per i bambini. Con orgoglio vogliamo ribadire come nel corso dello scorso anno scolastico non si siano verificati casi di Covid a Il Nuovo Bianchi legati alla presenza dei bambini a scuola».

La Compagnia dei Figliuoli è l’associazione senza scopo di lucro costituita per rilanciare nel 2018, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, l'attività di istruzione iniziata dall’Istituto Bianchi quando i padri Barnabiti, che per oltre 150 anni avevano portato avanti l'Istituzione educativa, hanno scelto di passare la gestione all'Associazione.

E da quest'anno l'Istituto Scuole Pie Napoletane di Fuorigrotta, istituzione fondata dai Padri Scolopi nel 1954 e portata avanti con fino a quest'anno scolastico, è stato affidato a La Compagnia dei Figliuoli.



«La Compagnia dei Figliuoli è nata - dichiara il presidente dell'associazione Carmine Esposito - per dare parità di accesso ad una istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere; lo abbiamo fatto con successo rilanciando Il Nuovo Bianchi ed è quello che faremo con l'Istituto Scuole Pie. Il rilancio di Napoli passa anche dalla scuola e noi vogliamo fare la nostra parte».