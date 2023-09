Napoli: “Crescere giocando”, educare attraverso lo sport

"Crescere giocando. Proposte educative in ambito sportivo" è il tema del dibattito che si terrà venerdì 15 settembre nel Salone del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli. Dopo i saluti di Giovanni Cacace, primicerio dell' Arciconfraternita dei Pellegrini, e di Renato di Napoli presidente nazionale Fitet, alla discussione parteciperanno numerosi ospiti: Sergio Roncelli, presidente del Coni Regione Campania; Mario del Verme , coordinatore internazionale Sport della fondazione pontificia Scholas Occurrentes; Paolo Persico, presidente del GG TeamWear Sant’Espedito Napoli; Salvatore Maturo Presidente del CsiNapoli. Modererà la giornalista Brunella Chiozzini. Le conclusioni saranno affidate ad Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli.

L'evento che si svolge nell'ambito del programma di iniziative pubbliche "La strada della Pace è il dialogo", finalizzato a diffondere la cultura e la pratica della solidarietà, si propone di approfondire il ruolo dello sport all'interno del processo educativo ed è quindi di grande attualità.

L'incontro di venerdì approfondirà il ruolo che può svolgere uno sport ritenuto "minore" il tennis da tavolo, che è , però,possibile praticare con semplicità e con costi accessibili in ogni contesto e il presidente del GG TeamWear Sant’Espedito Napoli, Paolo Persico, presenterà l’attività agonistica 2023-2024 che vedrà la squadra protagonista per il quarto anno di seguito in serie A1 del campionato di Tennis Tavolo.