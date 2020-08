«Cricket che passione», la squadra di cingalesi fa impazzire Napoli

Dal lunedì al venerdì l'appuntamento è alla St. Anthony's International School, via Santa Monica, a due passi dal Museo archeologico. Per studiare e diventare cittadini orgogliosi del Paese di origine e di quello che li accoglie. Poi, finita la scuola, tutti su un campetto abbandonato del Frullone dove coltivare la propria passione. Oppure sui verdi prati di Porta Miano a Capodimonte. Se per i ragazzi napoletani qualsiasi piazza è buona per posizionare quattro zaini e farne due porte per giocare a pallone, fielder, pitch, wicket, sono i must dei ragazzi dello Sri Lanka che portano Napoli verso l'élite del cricket internazionale e ora sperano di entrare nelle semifinali del campionato italiano, cosa che già avrebbero centrato se solo quel maledetto campo di gioco fosse all'altezza di quello degli avversari.

Due titoli italiani giovanili nel 2019, sessanta tesserati dai tredici anni fino agli assoluti, e una squadra, il Kent Lanka, orgoglio di una comunità che conta solo nel Napoletano diecimila persone perfettamente integrate nel tessuto sociale e produttivo partenopeo. Buddisti al tempio, cristiani in piazza Dante con il parroco che si trova al Gesù nuovo. Danushka Prasanna Silva Tikiriyadura, assieme al padre, ha creato una enclave capace di far giocare all'ombra del Vesuvio anche due nazionali dello Sri Lanka e permettere la convocazione di tre Under 19 nella Nazionale italiana di categoria.



«Il motore di tutto - racconta il numero uno del Kent Lanka - è la scuola. Il nostro era un progetto, per molti, pazzesco. Costruire una realtà dove si giochi a cricket partendo dal basso. E così la prima cosa alla quale abbiamo pensato sono le squadre giovanili. La prima squadra è venuta da sé. Siamo diventati campioni d'Italia Under 13 e Under 15; secondi nell'Under 19 ed oggi possiamo aspirare a fare un campionato di serie A di buon livello. Peccato solo perché ci saremmo potuti rinforzare con due nazionali bloccati in Sri Lanka per i problemi del Covid». Tre partite vinte, altrettante perse, seconda nel girone dietro la fortissima Asian Latina. Per la squadra di serie A più meridionale d'Italia un successo aspettando la Coppa Italia e il via dei tornei giovanili.

«Purtroppo - sottolinea Silva - non abbiamo un campo dove allenarci e per giocare su quello al Monaldi - ci chiedono 200-300 euro ogni domenica perché le partite di cricket durano una giornata intera. Tra l'altro se non ci siamo qualificati direttamente ai quarti di finale la causa è anche del pitch. Avremmo tanti punti in più e saremmo primi nel girone. Facciamo un appello in questo senso a chi ci può aiutare. Il sogno? I nostri ragazzi sono tutti napoletani. Nati in questa città e perfettamente integrati. Siamo tifosi del Napoli e spesso andiamo allo stadio per vedere Insigne e compagni. Vorremmo realizzare una leva per far conoscere questo splendido sport a tutti».

L'integrazione è nel dna dello Sri Lanka. Sin dai colori della bandiera. Un melting pot culturale che ne fa la loro forza. Non a caso la scuola è dedicata a Sant'Antonio da Padova con tanto di giglio e bimbo in braccio. «Senza la lungimiranza del direttore della St. Anthony Nirosch Costa non saremmo andati da nessuna parte. Non ha fatto problemi economici pur essendo l'impresa importante anche da quel punto di vista. Ha capito la forza pedagogica dello sport». Non a caso la St. Anthony è aperta anche a badminton, pallavolo, karate, permettendo ai ragazzi, circa quattrocento, tutti figli di cittadini dello Sri Lanka ma tutti napoletanissimi di nascita, di seguire le loro passioni al di là dello studio. E la domenica, tutti a tifare per il Kent Lanka.

Per i ragazzi dello Sri Lanka il futuro è fatto ancora di cricket. «Vorremmo andare da qualche scuola e cominciare a raccontare il nostro sport a tutti. È bellissimo, e siamo disponibili a qualsiasi progetto pur di fare entrare la nostra disciplina anche in altre strutture scolastiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA