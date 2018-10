Martedì 2 Ottobre 2018, 19:16

Il prefetto di Napoli ha convocato per questo giovedì alle ore 15 una riunione che avrà come oggetto la vertenza dei lavoratori della Ctp. Una missiva firmata in calce dal viceprefetto, De Stefano, inviata alla Città Metropolitana di Napoli, alla Ctp, a tutte le organizzazioni sindacali e per conoscenza alla regione Campania.Una riunione in cui ci sarà una disamina relativa alle problematiche della vertenza dei lavoratori della Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli per arrivare ad una conciliazione tra le parti. Un confronto richiesto dai sindacati. I bus della Ctp sono fermi dall'11 settembre scorso, per gli stipendi di agosto, il cui pagamento era previsto per il 27 del mese scorso ma pagati in ritardo la scorsa settimana. Tutto ciò ha creato notevoli disagi nei 72 comuni serviti dalla Ctp con i pendolari rimasti a piedi da più di tre settimane.