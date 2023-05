Croce di Piperno in degrado: erbacce e una statua di Padre Pio mozzata

Erbacce ovunque e una statua di Padre Pio, con la testa mozzata.

È la triste istantanea circa la Croce di Piperno a Napoli.

L’antico manufatto in pietra, risalente al 1613 e protetto da una teca di ferro e vetro, nei pressi di via Canonico Giovanni Scherillo nel quartiere di Soccavo, da tempo è in stato di abbandono, come lamentano alcuni residenti. Mistero sulla statua di Padre Pio posta accanto alla croce, ritrovata con la testa mozzata e riposta accanto ai suoi piedi.

Punto di riferimento storico religioso del quartiere, la Croce di Piperno, è legata ad un grande enigma: la legenda del Sacro Graal.

Dopo dettagliate ricerche e una attenta lettura di alcune immagini ed iscrizioni scolpite sul monumento, condotte da chi scrive nel 2010, la Croce di Soccavo desta l’attenzione dei media e di numerosi studiosi, in particolare per la sua forte carica simbolica: alla base del manufatto, la raffigurazione di una coppa contornata da raggi, posta ai piedi della croce che secondo la tradizione rappresenterebbe il sacro Graal, posto da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù Cristo.

La croce di Piperno, dunque, come simbolo di una presenza templare o comunque sue derivazioni, realizzata degli antichi cavatori di Soccavo, località nota in antichità, per le sue cave di piperno, ottimo materiale da costruzione.

Secondo la tradizione, i “mastri” pipernieri erano a conoscenza degli antichi segreti dei Liberi Muratori, mutuati dai Cavalieri del Tempio.