La Costiera sorrentina si sbriciola: «Stop ai fuochi d'artificio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 1 Settembre 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza, pulizia dello specchio d'acqua e, soprattutto, fuochi di calibro ridotto: sono gli ordini che la Capitaneria di porto ha imposto alle società che, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Lauro, cureranno gli spettacoli pirotecnici in programma nella baia di Alimuri martedì e poi il 13 settembre. Disposizioni finalizzate non solo a garantire a sicurezza in mare, ma anche a limitare l'impatto delle esplosioni sulle pareti rocciose di Punta Gradelle e del vallone Lavinola che negli ultimi giorni si sono sbriciolate al pari di una parte del costone di Monte di Procida.