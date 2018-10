Crolli nel palazzo a Castellammare: «Ma noi vogliamo restare qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE DI STABIA - In Salita San Giacomo si lavora anche di sabato mattina. Le impalcature esterne al civico n. 6 vengono montate in tutta fretta, la messa in sicurezza è partita ma lo sgombero intimato dal Comune delle famiglie che vivono all'interno, è tutt'altro che in atto. I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio quando una piastra di ferro si stacca dalla facciata del palazzo che fa angolo con via Viviani. Le lastre servono a tenere i tiranti che sorreggono le mura portanti dell'edificio, metodi antichi ma d'altronde il palazzo come gran parte degli edifici del centro antico, è stato costruito prima del terremoto dell'ottanta.Queste placche si trovano in ognuno dei quattro piani dell'edificio, e quando poco dopo le 17 di mercoledì una di queste si è staccata cadendo sulla strada, ha creato panico. «Se fosse accaduto di giorno o all'orario di uscita dalle scuole, quando qui ci sono tanti bambini in strada dice Maria che ha una salumeria proprio di fronte sarebbe stata una strage. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il palazzo di certo non è in buone condizioni». Dopo il crollo c'è stato il sopralluogo dei tecnici comunali, che hanno accertato che il distacco avvenuto non era da sottovalutare: dopo la loro relazione, i vigili hanno poi notificato lo sgombero di sedici famiglie, in attesa della messa in sicurezza dello stabile. «Un provvedimento temporaneo spiega l'assessore all'urbanistica Fulvio Calì - nell'attesa del ripristino di una parte strutturale che non regge. Non sappiamo come può evolvere la situazione e in via precauzionale è meglio che nessuno resti dentro. Sono opere che svolgeranno i privati se così non dovesse essere, il Comune agirà in danno». Eppure sabato mattina, a due giorni dal crollo e a 24 ore dall'ordinanza, i panni sono ancora stesi ai balconi, le donne fanno la spesa come sempre con i panieri, il via vai è quello di tutti i giorni e nessuno ha valigie in mano o borsoni pronti vicino alla porta.