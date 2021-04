Crolla la chiesa del Rosariello, riapre via Stella con senso unico salendo da piazza Cavour

Questa mattina è stata disposta a Napoli la riapertura parziale di via Stella con senso unico salendo da piazza Cavour, secondo le indicazioni impartite dalla polizia locale Stella e dalla Municipalità 3. La riapertura parziale della strada, preventivamente autorizzata da parte dell'autorità giudiziaria, è stata possibile una volta ultimati gli interventi di messa in sicurezza e la demolizione delle parti ancora in pericolo di crollo. La riapertura - sottolinea una nota del Comune - rappresenta uno step intermedio in attesa della conclusione dei lavori avviati con procedura di somma urgenza il 24 febbraio scorso.

Le ultime lavorazioni in corso consistono in interventi volti alla conservazione e protezione dell'edificio superstite secondo le disposizioni impartite dalla Soprintendenza ed in attesa del progetto di ricostruzione dell'ala facente parte della facciata della Chiesa. A breve saranno avviati, da parte della Napoliservizi, i lavori di impermeabilizzazione della cupola e della copertura della Chiesa del Rosariello alle Pigne per consentirne la successiva riapertura.

L'intervento è stato curato dal nucleo tecnico Patrimonio e dall'assessorato ai lavori pubblici e patrimonio guidato dall'assessore Alessandra Clemente in sinergia con il territorio della Municipalità, il consigliere comunale Vincenzo Solombrino e la commissione urbanistica presieduta dal consigliere Mario Coppeto.