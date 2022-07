Crollo al cimitero di Poggioreale, Santagada: «Completata la fase di delimitazione dell'area»

E' stata completata la fase di delimitazione dell'area del cimitero monumentale di Poggioreale interessato dal crollo, ed è in corso l'attività di manutenzione effettuata dal personale di «Napoli Servizi». Si proseguirà nei prossimi dieci giorni con il completamento delle operazioni in corso e sarà quindi fornita tempestiva comunicazione della ripresa delle attività di polizia mortuaria e di accesso ai familiari dei defunti per le visite.

«Continuiamo a seguire con attenzione tutte le attività – ha dichiarato l'assessore Vincenzo Santagada – e siamo in contatto con la Sovrintendenza per il recupero dei resti delle salme. La prossima settimana - ha concluso - è previsto un tavolo tecnico con Vigili del Fuoco, tecnici del Comune e Metropolitana Napoli per definire i passaggi necessari a dare il via alle operazioni».