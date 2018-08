«Disastro a Genova, verificare subito le condizioni dei ponte del Virgiliano e di via Santo Strato»

Martedì 21 Agosto 2018, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una «verifica urgente» delle condizioni del Ponte del Virgiliano e di via Santo Strato a Posillipo viene richiesta dal presidente della Prima Municipalità di Napoli (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), Francesco De Giovanni, e dall'assessore agli affari generali della Municipalità, Fabio Chiosi. «Lungi dal voler alimentare psicosi - scrivono in una nota De Giovanni e Chiosi - chiediamo la verifica urgente del ponte del Virgiliano, ma soprattutto di quelli di via Santo Strato a Posillipo. Per questi ultimi, e in particolare per quello che sovrasta via Alfano, fu segnalata, oltre due anni or sono, la necessità di intervenire con urgenza».Infatti sottolineano De Giovanni e Chiosi, «sotto il ponte di via Alfano si sono rinvenuti conci di tufo precipitati dalla volta. Visto che la manutenzione è un tema dolente in città, chiediamo che, a tutela della pubblica e privata incolumità, almeno su questo l'Amministrazione comunale e il sindaco si impegnino seriamente, stanziando risorse adeguate».Anche per questo, spiegano De Giovanni e Chiosi, «abbiamo contestato la riduzione Cosap dell'80% applicata agli eventi sul lungomare. Quei soldi persi dall'amministrazione potevano essere impiegati per la manutenzione. Ma evidentemente, e purtroppo, per alcuni soggetti la storia non insegna», concludono gli esponenti della Prima Municipalità di Napoli.