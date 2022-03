Ctp Napoli, i sindaci dell'area nord chiedono la ripartenza del servizio: «Bus fermi aumentano l'isolamento dei cittadini»

I sindaci dei Comuni dell'area nord di Napoli, la Rete Coordinamento per lo sviluppo locale (Csl) e Federconsumatori Campania chiedono un incontro con il commissario della Ctp, con la città metropolitana e la Regione Campania per far ripartire il servizio di trasporto fermo da tre mesi.

«Gli autobus fermi aumentano l'isolamento e la marginalità dei cittadini - affermano le parti in una nota congiunta - C'è bisogno di cambiamenti e di risposte concrete all'isolamento, alla povertà e ai disagi con cui la popolazione di Napoli nord è costretta a fare continuamente i conti. Non possiamo permetterci - proseguono - di fermare un servizio essenziale come quello del trasporti pubblico: la crisi della Ctp finisce per acuire tutte le problematiche di questo territorio, creando nuove difficoltà per recarsi a lavoro, a scuola, ai servizi territoriali».

I sindaci, la Rete Csl e Federconsumatori affermano inoltre che «è necessario scongiurare il rischio che si mettano al centro solo i problemi gestionali e che passi in secondo piano l'enorme disagio che si sta creando». Nella nota, le parti evidenziano che «risultano esserci 40 autobus acquistati dalla Regione Campania e nella disponibilità della Ctp, bus che potrebbero essere rimessi in circolazione» e riferiscono di avere inviato una lettera al commissario Ctp chiedendo «di mettere questi autobus a disposizione della Regione Campania affinché possano essere utilizzarli per ridurre il disagio attuale».