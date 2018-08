Cuma, si sbriciola il tempio di Giove: transennata parte dell'area di visita

Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:31

Avrebbe bisogno di un urgente restauro conservativo, il tempio di Giove sull'Acropoli di Cuma. L'edificio religioso in cima alla montagna sacra - che la tradizione attribuisce a Giove ma che recenti studi attribuirebbero ad Apollo - si sta lentamente “sgretolando”, come testimoniano le immagini.​Tra i conci di tufo rotolati al di fuori dell’edificio sacro, anche un palo divelto.L'area interessata dai piccoli ma significativi cedimenti, è stata prontamente transennata e interdetta ai visitatori. Ma a ben vedere il resto del sito archeologico flegreo non gode di buona salute, e le criticità indicate dal nastro segnaletico lungo il percorso sono diverse. Qua e là spuntano aree precluse ai visitatori, come il tratto delle mura meridionali ripulite dagli arbusti e rese visibili di recente ma non per questo salvaguardate dall’azione del tempo.