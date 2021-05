Cumana, treno bloccato per un guasto alla stazione di Bagnoli: soppressioni e ritardi sulla linea

Un treno ET400 sulla linea Cumana arrivato alla stazione di Dazio intorno alle ore 12,20 di quest'oggi è andato in avaria per un problema al sistema elettrico ed è rimasto bloccato. La direzione operativa dell'Eav per questo motivo ha inviato una squadra di soccorso per liberare il binario.

Nel frattempo per questo problema sono stati soppressi cinque treni e almeno fino alle ore 16,00 si sono avuti ritardi per diversi convogli sulla linea secondo quanto hanno informato dalla direzione operativa dell'Ente Autonomo Volturno.