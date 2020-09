Cuneo-Napoli, oggi l'arrivo in città: «L'anno prossimo ripartiamo da qui»

Si conclude oggi a Napoli, in piazza Municipio (e non del Plebiscito, come previsto in un primo momento), alle prime ore del pomeriggio, secondo una tabella di marcia già ratificata, la Cuneo-Napoli, il raid cicloturistico ideato e organizzato, in punta di sella, da laStoriainBici, il progetto di promozione culturale ideato dal senatore piemontese Michelino Davico. Arriveranno senza distacchi, non di agonismo su due ruote parliamo, in un traguardo fiero, a gruppo compatto, i cicloappassionati che sono partiti da Cuneo domenica scorsa e che in sette frazioni, con tanto sole ed un brivido di pioggia sugli Appennini, hanno traversato, o ancora più visitato, un lungo segmento mirabile di Italia. «Cosa dirti?» - come ci ha detto Davico, mentre lasciava Fiuggi - «che sono contento io? No, qui, in questa avventura che rappresenta la quarta edizione di una mia folle idea, a produrre cultura in bici itinerante, sono stati contenti tutti, e mica solo quelli che vi hanno di fatto partecipato, con i muscoli, la bicicletta da corsa e il cuore».

«Arriviamo oggi a Napoli, e portiamo con noi Portofino e Quarto dei Mille, il Passo del Bracco e San Miniato, San Gimignano e Viterbo, Tivoli e Fiuggi, portiamo a Napoli, e ve lo regaliamo condiviso - aggiunge Davico - il senso di un'Italia miracolosa, dal Nord al Sud per modo di dire, dei piccoli borghi e dei luoghi suggestivi, delle strade che non sono autostrade, che solo con la bicicletta si possono illuminare». E questa luce a led del ciclismo, una maniera popolare ed umile di andare per le strade ed arrampicarsi sui muri, la Cuneo-Napoli la ha riconosciuta ancor più, o sarà la nostra geografica vicinanza, ieri, con l'emozione di salire all'Abbazia di Montecassino, colle senza categoria, alzi la mano chi c'è stato, e al Sacrario, stavamo per scrivere «Santuario», di Mignano Montelungo, a memoria di una tragica pagina della storia d'Italia, non una banalità, centinaia di giovani morti infiniti non per caso, ma per idealità, nel dicembre del '43.



Arriveranno a Napoli, da Caserta e da un'Appia statale sommersa ormai senza quarti di nobiltà, ma attuale, di paese in paese, fino alla Doganella, fino a Calata Capodichino, dove saranno presi in consegna, come battistrada di casa, dai ragazzi del Gruppo Sportivo Milano, una icona del ciclismo partenopeo, la bottega artigiana di corso Novara, per lambire semmai l'Arenaccia, dove si delirava per Fausto Coppi al «Campania» nel '54 e nel '55, e dove nel '68 Eddy Merckx avrebbe vinto il suo primo Giro d' Italia. E la conclusione, un relativo «rompete le righe», tante saranno le foto ricordo ed i selfie, benvenuto futuro, da condividere con chiunque ne sia degno. Tanto ne saranno felici le bici e quelle shirt ufficiali con l'effigie di Totò, che per il suo provocatorio ed immenso «sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo», è stato il deus ex machina sovrano, moralmente supremo, e Davico ce lo sottolinea in maniera stentorea, di questa iniziativa. Cuneo- Napoli, e stasera di ciclismo a casa nostra si parlerà, a fine corsa, e dopo il riposo dei guerrieri, con Gianfranco Coppola, giornalista e volto noto della Rai con una passione esplicita per la bicicletta, e il caro Angelo Damiano, il campione olimpico del tandem, oro a Tokyo 1964, una gloria senza equivoci, primato di Napoli, di Barra, in una serata di commiato al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Sarà una sorta di Thanksgiving, di Festa del Ringraziamento unanime, la gioia di essere arrivati presenti, pur con i limiti sobri e la prudenza che si deve civilmente al Covid 19. E sarà una promessa che anticipiamo. «Siamo arrivati a Napoli, e mi viene da ringraziare di cuore Il Mattino e il direttore Monga e i suoi per quanto di evidenza e qualità ci avete voluto dedicare, e da qui ragazzi, ve lo dico, si ripartirà, nel 2021», la butta giù di forza Michelino Davico. Da qui, non ci trasferiremo affatto. «Nel 2021, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, 1321, vorremmo salpare proprio da qui, per arrivare poi ovviamente, tappa dopo tappa, a Firenze. Mica più Nord-Sud, stavolta l' Italia ce la godiamo e ce la pedaliamo all'incontrario dal Sud verso il Nord, che vi pare?». E se pure non fosse proprio Napoli metropolitana la sede di partenza, rifugio eponimo di quell'amore che solo muove il sole e le altre stelle, per fare contento il Dante che ci ascolta, si potrebbe pensare in zona a Sorrento, o a Caserta, o a Pompei, antichità latina eccelsa e modernità futurista con il primo tratto di Autostrada, lì dove volò Fausto Coppi scendendo dall'Agerola... «Perché se la sera di festa sarà qui, in terrazza, il domani è già incombente. E ci penserete di certo voi di Napoli del ciclismo e dello sport e della cultura, che è una divinità una e trina, voi che siete stati così bravi ieri a farci scoprire in bici e nello sguardo Roccamonfina». Noi, ma chi se ne è accorto, buoni pure per un Campionato del Mondo.