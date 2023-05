Napoli, torna il camper per la prevenzione del tumore alla prostata dell'azienda ospedaliera Federico II

Torna il camper della fondazione per la prevenzione e ricerca oncologica nelle piazze di Napoli per le giornate di prevenzione gratuita del tumore alla prostata.

L'iniziativa, organizzata e ideata dalla pondazione, prenderà il via il 13 maggio e continuerà per oltre un mese nelle princiali piazze del capoluogo campano. Il camper Pro è l'unica Unità Urologica Mobile in Italia che in collaborazione con i medici urologi dell'Azienda Ospedaliera Federico II offre un servizio gratuito di screening del tumore prostatico. Durante le giornate di prevenzione, qualsiasi paziente potrà avvicinarsi al camper Pro per sottoporsi a una visita urologica completamente gratuita.

Come hanno dimostrato diversi studi, la prevenzione è fondamentale per combattere questo tipo di carcinoma, che nell'ultimo decennio è divenuto il tumore più frequente nella popolazione maschile dei paesi occidentali.

A oggi il camper Pro ha realizzato 200 tappe ed effettuato oltre 5.000 visite.

Le tappe sono: 13 maggio Piazza del Gesù, 20 maggio Piazza Dante, 27 maggio Piazza Mercato, 10 giugno Piazza degli Artisti, 17 giugno Piazza Trieste e Trento. Le giornate si svolgeranno dalle 9 alle 13.

Fondazione Pro nasce a Caserta nel 2010 da un'idea del Prof. Vincenzo Mirone, professore ordinario di Urologia e direttore della scuola di specializzazione in Urologia presso l'Università di Napoli Federico II, con lo scopo specifico di promuovere la prevenzione e la ricerca scientifica e clinica nel settore delle malattie oncologiche, in particolare del tumore della prostata.