Dal mausoleo di Posillipo alle aiuole: perazione decoro del comune di Napoli

Proseguono in città gli interventi straordinari di pulizia. Lo comunica l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, inviando le foto dell'ultima "operazione decoro". In questi giorni è la volta di via Marina, dall’altezza del parcheggio Brin sino a piazza Municipio, dove sono entrati in azione i soci cooperatori della 25 giugno con il supporto della polizia locale. Al lavoro anche squadre Esecutori Tecnici dell’Hub di Soccavo al parco del Mausoleo Schilizzi di Posillipo, in sostegno delle altre attività in corso per valorizzare il sito. E ancora: pulizia nel cortile dell’ospedale della Pace in via dei Tribunali e via le erbacce dalle aiuole via Domenico Fontana al Vomero.

«Gli interventi proseguiranno nei prossimi mesi – promette Santagada - in tutti i quartieri della città grazie ad Asia. Però è necessario che i cittadini collaborino con noi per tenere pulita la città. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere l’obiettivo di una città sempre più pulita e fruibile».