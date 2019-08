Dalla Città metropolitana ai Comuni un milione per la protezione civile

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:57

Dalla Città Metropolitana di Napoli in arrivo 1 milione di euro per le attività di prevenzione, previsione e di emergenze. A beneficiarne saranno i comuni dell’area metropolitana, mediante l’erogazione di un contributo da destinare all’acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti di Protezione Civile. A darne notizia è il consigliere delegato alla Protezione Civile, Felice Di Maiolo.Le istanze raccolte dal territorio, il confronto con gli amministratori locali e le comunità dell’Area Metropolitana, hanno portato il Consigliere Metropolitano Di Maiolo ad impegnarsi per lo stanziamento delle risorse a favore dei Comuni dell’Area Metropolitana, in relazione alle possibili emergenze ambientali e naturali o alle gestioni di grandi eventi e manifestazioni pubbliche che richiedono alti standard di sicurezza e serena fruizione da parte delle Comunità locali e di turisti. Con la deliberazione n. 209 del 6 agosto 2019, del Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, è stato quindi impegnato il finanziamento complessivo di 1.000.000 di euro destinato ai Comuni dell’Area Metropolitana che potranno accedere ai fondi tramite bando. Agli ammessi verranno assegnate le somme in proporzione al numero di abitanti fino all’esaurimento dei fondi disponibili per questa azione.Tanto in sintonia sia con le “Linee di Indirizzo” della Città Metropolitana di Napoli, sia con il “Piano Strategico” in particolar modo con una delle sue direttrice quella volta ad incrementare la “Qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente”.Il consigliere della Città Metropolitana di Napoli e sindaco di Mariglianella, Felice Di Maiolo, ha espresso “un sentito ringraziamento al Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, per il raggiungimento di questo risultato. Intanto, invito i colleghi Sindaci del territorio a tenere alta l’attenzione per non perdere questa opportunità di rafforzamento e adeguamento dell’azione amministrativa verso le problematiche di Protezione Civile presenti sui propri territori. Si potranno quindi avere giuste risorse per acquisire mezzi e attrezzature ed assicurare le necessarie attività di prevenzione, previsione e di emergenze.”.