Dalla pizza al caffè, «Il mio viaggio a Napoli» spopola dall'Algeria al sud America

Ha raggiunto il record di 30 milioni di visualizzazioni per “Il mio viaggio a Napoli”, pagina social da lui creata durante il lockdown, ma non si scalfisce di un millimetro Giuseppe Russo, napoletano di 26 anni, che continua a fare il pienone di like e follower sull’onda di Piero Armenti e del suo “Il mio viaggio a New York”. Tutto grazie ai video della tradizione che Giuseppe “racconta” sui social ai turisti di ogni Paese del mondo, che lo “raggiungono” virtualmente e si innamorano delle nostre specialità gastronomiche, degli antichi mestieri e delle tradizioni di un tempo. L’’ultimo filmato che ha letteralmente calamitato l’attenzione del popolo dei social è quello della pizza Carnevale, «una variante della tradizionale Margherita che i turisti sono abituati a mangiare quando vengono a Napoli», spiega Russo, che si mostra mentre degusta il disco di pasta a forma di stella seduto ai tavoli di Attilio alla Pignasecca. «Non me lo aspettavo - dice - ma il video ha raggiunto in questo mese 25 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Soprattutto dall’Algeria, dal Brasile, dalla Colombia, dal Cile, dall’Argentina, ma anche da Francia, Germania e Spagna. Ne sono fiero perché per una volta si parla in termini positivi della mia città». Giuseppe ha creato anche un’agenzia per offrire tour ed escursioni a Napoli e in Campania e un sito per le prenotazioni che sarà online a breve (viaggioanapoli.it). Ma qual è il segreto del suo successo? «Forse il mio essere vero. Anche quando mangio una pizza o un panino della tradizione partenopea riesco a far sentire accanto a me chi mi guarda dall’Africa o dal sud America. Come si dice? La potenza dei social», conclude sorridendo.

