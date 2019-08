Il presidente Eav ringrazia Antonia, angelo custode dei viaggiatori Circum

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La signora Antonia, da due anni, tutte le mattine, va al binario 3 della stazione della Circum di piazza Garibaldi. Per quasi tutta la mattinata aiuta i turisti a viaggiare meglio, visto i numerosissimi disagi che si presentano ogni giorno. Fornisce gli orari, cerca di dare informazioni sui treni in ritardo, li mette in guardia quando nota dei borseggiatori, da indicazioni su come salire sul treno e in quale binario andare. Le criticità sono tantissime, e fa quello che può, spesso coinvolge altre persone, soprattutto giovani. Il suo desiderio era quello di essere ricevuto dal manager dell’azienda dell’holding regionale dei trasporti per poter parlare delle criticità e dare qualche piccolo consiglio per risolverle.Finalmente il suo sogno si è realizzato. «Stamattina abbiamo incontrato la signora Antonia, – commenta il presidente dell’azienda di trasporto pubblico Eav, Umberto De Gregorio - volontaria della Circumvesuviana, assurta, nei giorni scorsi, agli onori della cronaca per la sua attività informativa a favore degli utenti della nostra ferrovia a Piazza Garibaldi. Una donna di oltre settanta anni che dedica una parte del suo tempo per gli altri, un esempio per tutti noi. Una donna che critica ma in modo costruttivo, fornisce consigli, informazioni, stimoli. Ama la Circumvesuviana e la vorrebbe migliore. Grazie Signora Antonia, se ci fossero mille persone come Lei, la nostra realtà sarebbe migliore. Noi cercheremo di mettere in atto i tanti piccoli suggerimenti ricevuti».«La signora Antonia, napoletana di adozione, è una donna straordinaria - commentò nei giorni scorsi, dopo averla incontrata, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - da lei possiamo solo prendere esempio e imparare il significato del volontariato messo al servizio del bene comune. Ho voluto personalmente stringere la mano alla signora proponendola come esempio di impegno civico».