«È partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale e siamo pronti e invito a procedere anche per la vaccinazione anti covid con il nuovo vaccino. La priorità che ci siamo dati sono ovviamente le Rsa, le residenze pubbliche e private, per mettere in sicurezza le persone più fragili». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta fb.