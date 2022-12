E così la strada diventò un’immensa pista da ballo, così grande da coprire la distanza tra piazza Dante e Plebiscito, con almeno 5000 persone - anche se c’è chi giura che siano il doppio - a danzare e protestare.

Altro che i 48 inizialmente imposti dal decreto contro cui la manifestazione è stata indetta: siamo al rave pride. Ieri un pomeriggio di protesta ideato dall’ex Opg, Potere al popolo e dalla rete “Smash repression”, in coordinamento con altre città d’Italia, per protestare contro le misure il decreto Piantedosi conosciuto come norma “anti rave”, approvato cinque giorni fa, che punisce con il carcere da 3 a 6 anni chi organizza mega-raduni musicali su terreni altrui. Il decreto è stato uno dei primi atti del nuovo esecutivo, subito al centro delle polemiche e ha già subito delle modifiche.

APPROFONDIMENTI

Ma c’è molto altro: «Ad essere sotto attacco sono le esperienze autogestite e informali proprio per favorire l’industria della socialità di consumo, criminalizzando alcune forme aggregative come i rave con un reato ad hoc e una discrezionalità che permette di reprimere molte più forme di espressione. La questione “antimovida” a Napoli creata dalla giunta Manfredi segue la stessa logica», dicono gli organizzatori che ci tengono a presentarsi come espressione di un movimento e non in quanto singoli. La festa parte presto, verso le 16, con tappe sotto la questura, davanti al municipio, al Plebiscito e finale a piazza Nazario Sauro: è totalmente pacifica e assicurata da una decina di camion da cui partono generi musicali diversi, dall’ellettro-punk delle prime file al reggae e all’hip hop, ma anche la disco classica e qualche tormentone commerciale, mentre la chiusura è affidata a bande, artisti di strada e figuranti vestiti da circensi, con omaggi che vanno dagli Inti Illimani alla Carrà di “Ballo, ballo”, perfetta come dedica al tema della giornata.

Raffa chiama, attorno tutti rispondono: ballano i giovanissimi dei licei e gli attivisti dei centri sociali che hanno aderito, insieme alle decine di sigle, crew dei rave, collettivi, sound system e associazioni. La creatività impazza tra luci e colori, con le scritte che sprigionano il senso della protesta: “Lasciateci danzare”, “Socialità liberata” e l’insegna “Discoteca ambulante libera e gratuita” pendono dai camion trasformati in dj set, mentre ogni zona diventa dance hall, anche i cassonetti dei rifiuti dove si arrampicano i partecipanti che li trasformano in improvvisati cubi da discoteca. Due light wall illuminano piazza Dante: sul muro che dà verso via Roma appare un omino che danza, su quello della chiesa di San Domenico Soriano la scritta “Chi ce tocca s’abbrucia” che rimanda alle posse e ai tempi di “Incredibile opposizione”, metà anni ‘90. Dopo anni di stop a cortei e manifestazioni è tutto il pomeriggio a tingersi di toni di un’altra epoca: «Finalmente un po’ di giovani in piazza a protestare» dice Domenico Sgambati, docente di liceo.

Ma c’è chi questo entusiasmo non lo appoggia, come i diversi commercianti che si trovano le attività bloccate nel sabato che precede le feste natalizie: «Ma è possibile dare l’autorizzazione a una cosa del genere, sotto Natale?», urla al gruppo di giornalisti al seguito del corteo la titolare di un negozio; e in effetti il corteo paralizza il centro per ore. La risposta è servita direttamente dagli altoparlanti dei camioncini: «Sappiamo bene che stiamo disturbando la città vetrina, le strade dei ricchi che pensano alle luci e ai regali. Qualcuno durante queste feste non metterà il piatto a tavola, il governo ci sta mettendo in mezzo alla strada e il vostro problema è il Natale».