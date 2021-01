Degrado a Napoli, i furbetti dei rifiuti di via Duomo presi grazie alle telecamere

Lo svuotamento di un appartamento nella centralissima via Duomo l'hanno fatto un po' per volta. Prima un divano, poi una tv, un mobile di legno ed addirittura i sanitari. Rifiuti ingombranti, una parte dei 100 quintali che ogni giorno vengono abbandonati in città. Belli posizionati dietro le campane dove trovavano posto. Pensando magari che passasse qualcuno a prelevarli per portarseli via. Non l'Asìa ma chi rovista nei rifiuti a caccia di qualcosa di vendibile vicino la stazione di piazza Garibaldi. Così non è stato e la strada è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. Per fortuna non hanno tenuto conto della presenza delle telecamere e sono stati rintracciati dagli agenti dell'unità specialistica di tutela ambientale della Municipale guidati dal capitano Enrico Del Gaudio, sanzionati e obbligati a ripulire tutto.

L'appartamento da svuotare ha l'ingresso in una traversa di via Duomo. Era occupato prima da una associazione benefica per i cittadini. Fino a quando chi l'aveva in affitto è venuto a mancare. E così il proprietario lo ha riaffittato, così come era con i vecchi mobili all'interno. Il nuovo inquilino non ci ha pensato due volte. Invece di chiamare una ditta specializzata ha optato per il fai da te con l'aiuto di due persone. L'operazione sgombero è iniziata il giorno dopo l'Epifania. A poco a poco ed in due giorni diversi, hanno organizzato i pacchi e i pacchetti da buttare. Si è iniziati con quelli ingombranti sicuri di farla franca e si è passato poi al resto. Materiale inscatolato e lasciato per strada in Vico Scoppettieri proprio a due passi da via Duomo. Hanno dovuto fare un po' di strada con gli ingombranti credendo in questo modo di farla franca. Ma non ci sono riusciti. Osservando le riprese delle telecamere che da qualche mese monitorano i punti della città maggiormente presi di mira dagli sversatori seriali di rifiuti ingombranti, gli agenti della Municipale dell'unità Operativa specialistica di Tutela Ambientale, notavano questi due soggetti che, nella centralissima via Duomo, entravano ed uscivano dal campo di ripresa dell'obiettivo con diversi mobili. Non riuscendo dalla visione dei filmati ad identificare compiutamente i trasgressori, una pattuglia della municipale ha fatto un vero e proprio blitz con lo scopo di riuscire a trovare tra la quantità di rifiuti elementi utili a individuare i responsabili. E così è stato. L'indirizzo era segnato su uno degli scatoloni. E Gli agenti guidati dal capitano Enrico Del Gaudio hanno individuato proprietario dell'immobile e inquilino. Ed sono stati obbligati a ripulire il tutto. Gli operai e l'inquilino.

Analogo intervento è stato effettuato in Salita Pontecorvo, dove una coppia, poi identificata e sanzionata, era ripresa mentre abbandona al suolo un'intera camera da letto. Come da prassi i dati dei trasgressori saranno trasmessi all'Asia per le eventuali richieste di rimborso concernente le spese aggiuntive. Perché la sanzione, malgrado i danni siano enormi, ammonta a 500 euro.

I rifiuti abbandonati così creano notevoli difficoltà agli operatori dell'Asìa che certo oltre a svuotare cassonetti e campane non possono occuparsi anche di questo quando ci sono le isole apposite dove portare i materiali ingombranti. Si calcola che ogni giorno vengano lasciate per strada ben 100 quintali di ingombranti. I posti - spiega il capitano Del Gaudio - sono dislocati in numerosi punti della città. Si va da via Montagna Spaccata a Pianura a via Monti. E ancora via Bartolo Longo a Ponticelli, Salita Pontecorvo, Rampe Paggeria al Pallonetto, Salita Cariati, via Montecalvario dove c'è la stazione della metropolitana, a Materdei a Salita San Raffaele, e persino alle spalle di una scuola in via Argine. Non c'è rispetto neanche per i ragazzini.

