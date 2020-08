Degrado a Napoli, opere incompiute tra burocrazia e ritardi dall'Arenella ai Colli Aminei

La zona collinare: quartiere di opere incompiute. Strutture attese da anni, promesse più volte e mai realizzate. Sono tanti, troppi i lavori non finiti tra viale Colli Aminei, San Rocco, Capodimonte e dintorni. Mai iniziati, lasciati a metà, interrotti, ripresi e interrotti di nuovo: la lista dei progetti non portati a termine a ridosso degli ospedali è lunga e variegata. Per citare i casi più eclatanti: la piscina di via Nicolardi, d'epoca bassoliniana, divenuta un edificio circondato da rovi, immondizia e materiali di risulta; il filobus, mai entrato in funzione a vari anni di distanza dall'installazione dei cavi; il muro di contenimento di viale Colli Aminei 34; i dissesti al palazzo comunale di via nuova San Rocco.

Il tour delle opere finite nel dimenticatoio inizia dal muro dei Colli Aminei, the wall, come lo chiamano sconsolati i residenti. Ma prima di arrivarci, lungo la strada, si incappa in una nuova - e preoccupante - voragine che si è aperta tre settimane fa a pochi metri dalla rotonda tra la metro e il Cardarelli. Un buco nell'asfalto il cui diametro si allarga ogni giorno di più, con il passare di bus e auto. Basta guardarci dentro per capire che sotto l'asfalto è tutto vuoto. L'area è stata transennata dopo il cedimento. E basta. Nessun intervento. La rotonda è diventata in pratica un senso unico alternato fai-da-te. Al 34 di viale Colli Aminei ecco poi il muro pericolante da anni, sostenuto solo da barbacani arrugginiti: è passato così tanto tempo dal cedimento che la scritta sul manifesto di protesta («dove sono le istituzioni?») si è scolorita. «Sei anni fa si resero conto che il muro era pericolante. Fu messo in sicurezza e poi non fu fatto più nulla - spiega Vincenzo Riccardi di Sartoria Capelli - Intanto il marciapiede è una discarica piena di topi». «Inoltre è pericoloso per i passanti, per via delle recinzioni - aggiunge Enzo Di Bernardo - Un paio d'anni fa abbiamo assistito a un incidente: un bambino investito da un'auto. Hanno stanziato circa 250mila euro extrabilancio per rifare il muro e incaricato Napoli Servizi dei lavori, mai iniziati. In questa cifra, dovrebbero essere compresi i costi di abbattimento della fila di pini che causa il problema». «Non parliamo dello sturcio che ci hanno messo in cielo, che ha rovinato i sottoservizi», conclude Riccardi guardando in alto, verso i cavi del filobus.



Da oltre 3 anni il cielo in zona collinare è una «ragnatela». I cavi del filobus della tratta Museo-Cardarelli erano già montati nel 2017, come i pali dell'illuminazione stradale, ma il servizio non è mai entrato in funzione. «I lavori - come assicurato da Anm in commissione in Municipalità 3, dice il consigliere del parlamentino Gennaro Acampora - sono ripresi». In zona non si vedono operai lavorare a pieno ritmo, e di certo resta ancora tanto da fare: all'altezza del tondo di Capodimonte, la ragnatela di cavi e pali si interrompe all'improvviso, per poi riprendere sue interrompersi nuovamente all'altezza del, dove sono sorti problemi nell'installazione dei pali, tanto che nei mesi scorsi si valutò una variante al progetto. Nei fatti, sul Ponte insistono ancora i vecchi lampioni.

Nella parte bassa di via Nicolardi, dietro i cancelli arrugginiti e i cartelli dei rendering della bellissima vasca sportiva che avrebbe dovuto rilanciare il quartiere, c'è la realtà: un grosso edificio bianco incompiuto, coi lavori fermi e una fitta vegetazione di erbacce condita da discariche e materiali di risulta. Una storia che parte da lontano, «nel 2008 - riassume Acampora - quando in Consiglio Regionale Verdi e centrosinistra con Bassolino stanziarono 3 milioni per la realizzazione della piscina. Un percorso lungo e contorto e con la gara finalmente aggiudicata nel 2017. I cittadini sono stanchi di annunci e inaugurazioni di cantieri della piscina: il Comune si prenda la responsabilità di dare tempi certi sull'opera. A parte il muro al 34 dei Colli Aminei, lo stesso pericolo esiste a via Nuova San Rocco, dove a causa di transenne nei pressi di un palazzo comunale ogni giorno centinaia di cittadini rischiano di essere investiti con grande responsabilità delle istituzioni. Anche sul Ponte di San Rocco non si può aspettare una ennesima vittima per poi ridiscutere dell'argomento. Ho inviato varie note agli assessorati di patrimonio e viabilità: bisogna intervenire con urgenza e predisporre un progetto. Se Anm ha assicurato la ripresa dei lavori per il filobus, sono tante in zona le opere incompiute a danno della cittadinanza».

