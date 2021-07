Degrado a Napoli, il dormitorio dei clochard nel palazzo pericolante: «Non possiamo vivere così»

È una vera bomba ecologica l'edificio abbandonato in vico del Vasto a Casanova. Una struttura fatiscente e trasformata in discarica e baraccopoli abusiva dai disperati del quartiere. Un luogo malsano, abitato anche da blatte e grossi ratti che spesso entrano nei palazzi e nei negozi adiacenti. Dove i pericoli sono dietro l'angolo e dove i cittadini temono ogni giorno per la propria incolumità.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati