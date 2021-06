Degrado a Napoli, rifiuti speciali e pericolosi a via Santa Teresa degli Scalzi

Rifiuti speciali e pericolosi sui marciapiedi di via Santa Teresa degli Scalzi, scatta la protesta. Un'iniziativa provocatoria questa mattina da parte di cittadini e istituzioni per denunciare lo scempio. «Sono e siamo stanchi di questo scandalo a cielo aperto - dice Ciro Guida, consigliere della terza Municipalità - stanchi di promesse, stanchi di un mancato servizio. Santa Teresa degli Scalzi è il solito posto preso di mira dai trasgressori, come denunciamo da anni. Abbiamo chiesto più misure mai arrivate - prosegue - telecamere, controlli serrati per dissuadere chi sversa continuamente giorno e notte, abbiamo inoltre inviato proposte mai accolte, come l'estensione della raccolta differenziata PaP, ma niente».

Così oggi insieme ad alcuni residenti del quartiere, stanchi di vedere sotto gli occhi questo scempio, «perché vero è che la gente sversa, ma il rifiuto resta per settimane a terra, come queste 20 buste di catrame, abbiamo deciso provocatoriamente di mettere in vendita questi rifiuti». Come fosse una «natura morta e sepolta», secondo l'idea lanciata da un altro residente, l'attore Sergio Longobardi.