Napoli, degrado al cimitero di Chiaiano: pronta la denuncia alla Procura

Domenica 2 Settembre 2018, 15:44

A Chiaiano non c'è pace nemmeno per i morti. Il mese di agosto è stato caratterizzato da numerose proteste da parte di cittadini e comitati civici di zona per le attuali disastrose condizioni del cimitero ma, nonostante la ripresa delle attività, la situazione non sembra essere sul punto di migliorare. Anzi. Il consigliere dell'VIII Municipalità Francesco Ruggiero ha denunciato di essere stato malamente apostrofato da un gruppo di cittadini esasperati dalle pessime condizioni del cimitero e stanchi di continue promesse di riqualificazione mai mantenute. I giardini che ospitano le sepolture sono in pessime condizioni. Le erbacce alte arrivano a impedire la visibilità delle tombe e tutta la zona è pervasa da una spettrale atmosfera di abbandono.Non migliore la situazione dei servizi igienici, attualmente transennati e non utilizzabili. Criticità anche sul fronte della pulizia, con sacchi di sfalci di prato e residui di lavori edili che giacciono abbandonati alla rinfusa. Completano il desolante quadro le cattive condizioni della pavimentazione e le conseguenti difficoltà per i disabili in visita ai propri cari estinti.«I cittadini sono infuriati per questa situazione - spiega il consigliere Ruggiero - e stamattina hanno fatto sentire il loro giusto e comprensibile sdegno. Non si può tollerare che il cimitero sia ridotto in queste condizioni nel totale menefreghismo di chi avrebbe il dovere di intervenire. Ho protocollato diverse richieste alla Municipalità e al Comune di Napoli per ottenere un consiglio monotematico su questa questione ma non ho mai ricevuto segnali positivi. La situazione del cimitero di Chiaiano è sotto gli occhi di tutti - prosegue - e mi meraviglia che nessuno si decida a intervenire per porre fine a questo stato di cose».Ruggiero ha poi annunciato di avere già preparato un esposto alla Procura della Repubblica e di essere pronto a consegnarlo già nella giornata di domani. «L'esposto è già pronto - spiega - e per conoscenza sarà inviato al Comune, alla Municipalità e agli assessorati preposti. Speriamo che con questa mossa qualcuno si decida a ricordarsi che i morti meritano rispetto e che non si può tollerare oltre uno stato di cose che provoca immensi disagi ai cittadini in visita ai propri defunti».