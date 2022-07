Degrado a Napoli, il belvedere Sant'Antonio a Posillipo diventa groviera

È l'Olimpo panoramico preferito dai napoletani, nonché meta obbligatoria per i tanti turisti in visita in città.

Stiamo parlando della terrazza Belvedere di Sant'Antonio a Posillipo, punto iconico dove poter ammirare una vista spettacolare sul golfo di Napoli ed il Vesuvio. Ma anche un luogo dove non mancano spiacevoli “sorprese”, come la pavimentazione con buche un po' ovunque, che somiglia sempre più a una “groviera”, come lamentano residenti e turisti; un vero pericolo d'inciampo per chi non presta la dovuta attenzione.

4.8 il voto complessivo attribuito da Google al celebre belvedere Posillipino. E tra le tante recensioni dal Web, non mancano, purtroppo, quelle negative: «Bellissimo posto ma in degrado a motivo delle persone incivili»; «La classica cartolina del golfo di Napoli ... peccato che guardando per terra, o oltre il parapetto del belvedere sia tutto pieno di rifiuti»; «Gli occhi strabuzzano per lo spettacolo naturale che offre la città, poi abbassi lo sguardo e intorno ti rendi conto che tanta bellezza in un altro luogo del mondo sarebbe curato e tutelato per primo dai suoi abitanti, consapevoli della loro incredibile fortuna. Invece la solita incuria e inciviltà diffusa...»; «Belvedere da cui si gode una vista meravigliosa, tenuto davvero male, rifiuti a terra ringhiera arrugginita, attrezzarlo decentemente sarebbe il minimo»; «Le 5 stelle sono per la vista mozzafiato e per l'emozione che si prova. Ma 1 stella è per l'indecoroso scenario dei rifiuti giù oltre la ringhiera e per gli svariati incivili che lasciano bibite e sigarette per terra...»; «Bellissima la veduta tipica di Napoli, peccato che se abbassi gli occhi, sotto trovi bottiglie e quant'altro usato per feste...dovremmo tenere cura dei nostri posti che ci invidiano ovunque...»; «Che si può avere di più.. Forse un po' di manutenzione sarebbe il top».