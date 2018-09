Demolito il manufatto abusivo sul monte San Costanzo: esulta il Wwf

Sabato 29 Settembre 2018, 10:41

MASSA LUBRENSE - Nella Campania dove solo il tre per cento degli immobili abusivi viene effettivamente abbattuto e solo il due viene acquisito al patrimonio dei Comuni, c’è ancora spazio per una storia al termine della quale sono la natura e la legalità a trionfare sul mattone selvaggio. E così succede che il proprietario di un terreno sul Monte San Costanzo, una delle aree più suggestive e vincolate della penisola sorrentina, demolisca spontaneamente il manufatto in muratura e lamiere che aveva realizzato senza permesso. «Stavolta il peggio è stato evitato – esulta il Wwf – ma, in Costiera, i mostri in calcestruzzo continuano a dilagare».Teatro della vicenda, dunque, è il Monte san Costanzo: la collina più alta di Massa Lubrense, meta di migliaia di escursionisti, dalla quale si ammira un panorama mozzafiato. Non a caso l’area, dichiarata di notevole interesse paesaggistico, è sottoposta ai vincoli del Piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina e della costiera amalfitana oltre a ricadere in un Sito di interesse comunitario e in una Zona a protezione speciale. Proprio qui il titolare di una proprietà al confine tra la strada carrabile e la scalinata che conduce alla chiesa di San Costanzo aveva sbancato il terreno e realizzato un corpo di fabbrica coperto da un tetto in laminato. Immediata la levata di scudi da parte di escursionisti e ambientalisti, con il Wwf Terre del Tirreno che ha subito segnalato la vicenda alla polizia municipale e ai carabinieri forestali di Castellammare chiedendo loro di verificare la legittimità dei lavori realizzati.Alla fine, però, sul monte San Costanzo sono piombati i carabinieri della stazione di Massa Lubrense. Coordinati dal capitano Marco La Rovere e supportati da un tecnico del Comune, i militari hanno effettuato un sopralluogo e riscontrato la mancanza delle autorizzazioni e dei pareri richiesti dalla legge. Per il proprietario è scattata la denuncia, mentre il manufatto è finito sotto sequestro. Alla fine, l’uomo ha deciso di ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo tutte le opere irregolari. Per gli ambientalisti si tratta di una notizia positiva che, tuttavia, non deve indurre ad abbassare la guardia sul fenomeno dell’abusivismo edilizio: «È grave che ci si azzardi ancora a costruire senza autorizzazione – sottolinea Claudio d’Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno – Ed è ancora più inaccettabile che ciò avvenga in zone vincolate. Ovunque nascono mostri in calcestruzzo che nemmeno il degrado e la natura riescono a cancellare. L’investimento nel mattone selvaggio enorme: perciò si sfida ancora la legge».