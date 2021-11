Napoli, demolizione del viadotto in via delle Repubbliche Marinare: nuovo dispositivo di traffico da lunedì fino a febbraio

Lunedì 15 novembre entrano nella fase operativa i lavori in via delle Repubbliche Marinare per la demolizione del viadotto inserito nel progetto di “Riqualificazione di via Repubbliche Marinare – demolizione del viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”. Lo rende noto l'assessorato alle infrastrutture guidato da Edoardo Cosenza.

APPROFONDIMENTI I DISAGI Napoli Est, tir bloccato vicino al cantiere e il traffico va in tilt... L'ORDINANZA Napoli, lavori in via delle Repubbliche Marinare: ecco il dispositivo... I LAVORI Napoli Est, un altro cantiere in via Repubbliche Marinare: sos per...

I lavori che dureranno 120 giorni sono particolarmente impegnativi e complessi sul piano tecnico ed i mezzi sono già giunti sul posto.

Al fine di regolare ed assicurare la migliore sicurezza nell’esecuzione dei lavori si è reso necessario anche organizzare il transito veicolare sul tratto di strada interessato dall’intervento, nel tratto compreso tra la rampa di immissione in via Chiaromonte e l’intersezione con via Volpicella, attraverso una particolare e temporanea disciplina viabilistica.

Con apposita ordinanza dirigenziale, che entrerà in vigore da lunedì 15 novembre, se ne è disposta la regolamentazione in questo modo:



A) carreggiata con direzione di marcia verso San Giorgio a Cremano:

1. restringimento della carreggiata a m 3,50;

2. limite massimo di velocità di 30 Km/h;

3. divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata;

4. obbligo, per i veicoli transitanti sulla predetta carreggiata, di proseguire diritto o di svoltare a destra in corrispondenza dell’intersezione con via Lauro;



B) carreggiata con direzione di marcia verso Napoli Centro:

1. divieto di transito veicolare;

2. obbligo di svoltare a destra in corrispondenza della rampa che immette in via Chiaromonte;

3. sospensione delle aree riservate ai mezzi di trasporto pubblico di linea;

4. obbligo per i veicoli aventi massa superiore a 12 tonn di svoltare a destra in corrispondenza dell’intersezione con viale della Villa Romana;

5. chiusura al transito veicolare del varco che immette in via Lauro.