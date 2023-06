Ha il via oggi Dialoghi sull’abitare, l’iniziativa del Comune di Napoli dedicata all’emergenza abitativa e al fenomeno dei senza fissa dimora nel territorio partenopeo e nazionale. Uno spazio destinato ad affrontare il tema attraverso il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadinanza, da svolgersi 7, 8 e 13 giugno 2023 tra il Dipartimento di Architettura e il Real Albergo dei Poveri.

I tre incontri toccheranno problematiche cruciali, tra cui l’occupazione illegittima, l’accesso alla casa popolare, nonché il mercato dell’affitto per studenti, giovani lavoratori e fasce medie.

Tematiche all’ordine del giorno - come si è osservato con la recente protesta studentesca delle tende contro il caro-affitti - che riguardano soprattutto le aree attualmente oggetto di processi di rigenerazione del patrimonio residenziale (anche tramite l’ausilio dei finanziamenti del PNRR), come le Vele di Scampia, Taverna del Ferro, il lotto P di Scampia, i “Bipiani” e il lotto 10 di Ponticelli.

Fenomeni di ampio respiro, come è il caso dell’emergenza homelessness. Secondo l’ISTAT, sono 96.197 i senzatetto in Italia. Tra le città italiane Napoli si attesta terza con il 7% dopo Roma e Milano.

Lo studio ISTAT ha inoltre evidenziato a Napoli una presenza femminile particolarmente elevata tra gli homeless, nonché una componente straniera inferiore rispetto alle altre metropoli italiane.

Significativo inoltre che, nella medesima giornata di avvio dei lavori del ciclo di incontri, sia in corso anche la manifestazione cittadina per il diritto di abitare Resta abitante. L’azione promossa da Rete Set_Napoli - e abbracciata da un gran numero di associazioni cittadine - vuole evidenziare le difficoltà vissute dai residenti per via dell’aumento incontrollato del turismo di massa, che ha incrementato il numero di case vacanze e determinato un’insufficiente offerta di abitazioni. Tramite questa mobilitazione i cittadini chiedono un regolamento partecipato contro l’aumento delle case vacanze, lo stop alla speculazione e agli sfratti, la promozione di politiche che tutelino il diritto alla casa, che facilitino l’accesso al mercato dell’affitto per gli studenti e che contrastino il caro affitti, nonché il recupero di suolo pubblico a vantaggio dei cittadini.

Il programma di Dialoghi sull’abitare si apre il 7 giugno con la presentazione di Abitare stanca. La casa: un racconto politico, il testo di Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente e giornalista. Seguiranno gli interventi di Maria Federica Palestino, docente di Urbanistica alla Federico II, Michele Lancione, docente di geografia politico-economica presso il Politecnico di Torino, Gilda Berruti, docente di Urbanistica alla Federico II, e Giovanni Laino, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica alla Federico II di Napoli.

Il ciclo di eventi continuerà l’8 giugno con l’incontro pubblico Precarietà abitativa e accesso alla casa che si focalizzerà sulle forme estreme della precarizzazione abitativa. Ne discuteranno Laura Lieto, Assessore all’Urbanistica e Vicesindaco, Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali, Michele Lancione, docente di geografia politico-economica al Politecnico di Torino, Iolanda Romano, di Avventura Urbana, e Sabina De Luca, del Forum Diseguaglianze e Diversità.

Infine, il 13 giugno l’iniziativa si concluderà con l’ultimo evento Per una politica dell’abitare: dialoghi sull’emergenza casa in Italia, con gli interventi di Bruno Discepolo, Assessore Regionale al Governo del Territorio, Laura Lieto, Assessore all’Urbanistica e Vicesindaco di Napoli, Pierpaolo Baretta, Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, Massimo Bricocoli, Direttore del DASTU al Politecnico di Milano, e Stefano Tangredi, Delegato Tecnico Nazionale Sociale di Croce Rossa Italiana. Seguiranno poi il dibattito con gli assessori della Coalizione Civica e la tavola rotonda con i sindaci e l'ANCI.