Dieci anni di consolato di Benin, un convegno pieno di emozione

Il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal console Giuseppe Gambardella, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua fondazione al Maschio Angioino.

Alla presenza del presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin nonché Sindaco di Cotonou Luc Atrokpo, del Vice Rettore dell’Università di Abomey Calavi Nelly Kelomé, dell'assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, come delegato del sindaco Manfredi, del vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli Flavia Sorrentino, del presidente della commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, del presidente della VI Municipalità di Napoli Sandro Fucito, dell’assessore alle politiche sociali e lavoro della VI Municipalità di Napoli Mariarca Viscovo e del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e di numerosissime autorità civili, diplomatiche, militari e religiose, l’Istituzione Consolare ha reso noto il bilancio delle attività e dei progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati nel corso di questo decennio, grazie al preziosissimo supporto di associazioni onlus, aziende e privati cittadini, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere gli eccellenti risultati ottenuti.

Nel dettaglio sono stati realizzati 23 pozzi per l'approvvigionamento delle risorse idriche, edificate 8 scuole, ristrutturati ed allestiti 4 centri maternità, installato un impianto fotovoltaico sul tetto di un orfanotrofio a sud del paese, donati più di duemila kit scolastici e tantissimi apparecchi acustici per bambini sordomuti, assicurate cure mediche e beni di prima necessità, e messe in atto tante altre iniziative a sfondo culturale, solidale e di promozione del Paese. La cerimonia, moderata da Angela Luisa De Stefano, ha visto la proiezione di un documentario, realizzato da Vincenzo Peluso, che ha ripercorso i momenti salienti del percorso decennale. Inoltre, l'Istituzione Consolare ha voluto ricordare la memoria del compianto Paolo Tortora, noto imprenditore napoletano scomparso lo scorso anno, attraverso una targa di encomio alla carriera che il Consigliere della città di Monte di Procida Marilù Marasco ha donato alla moglie Valentina Abruzzeso Tortora.

Giuseppe Gambardella ha spiegato nel suo intervento: «Negli ultimi dieci anni la sinergia è stata l’elemento cardine della nostra missione. Il merito va a tutti coloro che con i propri sforzi hanno contribuito alla crescita e all’autodeterminazione di questo fiero Paese dell’Africa Occidentale. Ringrazio infine tutta la Comunità Beninese ben rappresentata dal Presidente Aziz Fousseni e da Laurent Houngavou che hanno condiviso con me un legame familiare e le emozioni di questo importante percorso, nonché il gruppo musicale Guna Percussion dei Maestri Sena Adjicoudé e Seya Gamal che hanno allietato l'evento del decennale con la musica tradizionale dell'Africa occidentale».