Napoli, arriva Dinner in The Sky: sospesi a 50 metri di altezza dalla colazione alla cena

Dinner in The Sky, l'evento internazionale che ha girato 5 continenti facendo tappa in città come Parigi, Dubai, Sidney, San Paolo e Las Vegas, finalmente approda anche qui, nel nostro paese, debuttando per la prima volta in Campania, e più precisamente, a Napoli. Un ristorante sospeso tra cielo e terra che dal 2 al 6 giugno offrirà un'esperienza gastronomica unica nel suo genere: si potrà gustare la colazione, il pranzo, il coffee break, l'aperitivo, l'apericena o la cena da una prospettiva diversa ed esclusiva, ovvero, sospesi a 50 metri di altezza. La location scelta è la Mostra d'Oltremare di Napoli, e l'evento gastronomico sarà arricchito dallo spettacolo offerto dalla Fontana di Esedra. «Già tre anni fa avevo adocchiato quest'evento - afferma Vincenzo Moriello di W.I.P. Comunication che ha organizzato l'evento insieme al suo socio Vittorio Piccirillo - volevo acquisirlo, ma soprattutto mi interessava farlo partire qui a Napoli come prima tappa del tour italiano». Moriello si augura che il progetto annunci una buona ripartenza per il suo settore, il settore dell'organizzazione di eventi che - da come ricorda - ha attraversato un lungo periodo di sofferenza a causa della pandemia.

Dinner in The Sky è stato presentato questa mattina in Sala Italia alla Mostra d'Oltremare; tra i presenti di oggi anche Stefano Burotti, amministratore Dinner in The Sky Italia, e Remo Minopoli, presidente della Mostra d'Oltremare. L'evento inizierà quasi in concomitanza con la ripartenza - prevista per il primo giugno - dei pubblici esercizi di ristorazione nei locali al chiuso. A quanto pare le prenotazioni non si sono fatte attendere: «A Napoli è già sold out, manca solo qualche prenotazione per la cena stellata», è quanto afferma Moriello che sembra piuttosto soddisfatto anche delle vendite di Caserta (ovvero la seconda tappa campana che avrà come location il Belvedere di San Leucio).

In calendario 7 chef stellati - tra Napoli e Caserta - e in esclusiva, per la prima volta al mondo, verrà preparata una pizza ad alta quota: sarà il maestro pizzaiolo Franco Pepe di Pepe in Grani a sperimentare la pizza sospesa a 50 metri di altezza: «Ho accolto questa nuova sfida: preparerò la pizza tenendo conto sia dell'altezza che delle temperature del forno - impresa non semplice considerando che saranno soggetti a possibli sbalzi d'alta quota -. Ho in mente di fare una degustazione: la pizza sarà servita a tranci e sceglierò diverse tipologie di pizza. Oltre ai miei collaboratori mi accompagnerà anche il mio sommelier, Davide Guarino, che creerà gli abbinamenti giusti». Un ristorante alquanto stravagante, che Forbes definisce: «Il più insolito del pianeta», realizzato su una piattaforma di 5 tonnellate - sostenuta da sedici cavi e che verrà sollevata da una gru - pronta ad accogliere ben 22 ospiti, che siederanno su delle poltrone comode e sicure; anche gli chef saranno a bordo e il tutto sarà accompagnato dalla musica prodotta dal dj Dario Guida.