“Disboscando Napoli”, l'iniziativa dei volontari contro i pali in disuso

«Quanti si sono resi conto che Napoli ha un vero e proprio bosco di ... FERRO?»

Con questa singolare quanto interessante domanda, l'avvocato ambientalista Fabio Procaccini, già noto per diverse campagne di sensibilizzazione e proteste civiche al Vomero, punta i riflettori su l'incresciosa presenza dei pali in ferro della segnaletica verticale, ormai in disuso in città.

Assieme ad altri attivisti, Fabio è passato ai fatti, individuando e spingendo per la loro rimozione.

E siamo soltanto al “primo atto” di questa necessaria operazione, spiega Fabio su Facebook, in un post corredato dalle foto prima e dopo l'intervento: «Ci sono davvero tantissimi pali di ferro che furono adoperati per la segnaletica verticale e che adesso sono vuoti, in disuso, abbandonati che intralciano le nostre passeggiate e che ofendono il decoro della nostra città. In questa “disboscata”, che è una vera e propria “pulitura verticale” della città, ho trovato un valido ed operativo alleato, l'amico di tanti ed anche mio, Nino Simeone, che fa eco alle mie segnalazioni ed in tempi davvero brevi i pali inutili spariscono, lo spazio per noi aumenta ed il decoro urbano ne guadagna. Sino ad oggi siamo riusciti ad eliminare circa TRENTA pali inutili nelle strade della Prima e Quinta Municipalità, ma siamo solo all'inizio».