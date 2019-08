Napoli, spunta una discarica davanti ai cancelli del cortile di Santa Chiara

Domenica 25 Agosto 2019, 16:30

Un'altra discarica, ma questa volta nel cuore del centro storico di Napoli. A due passi da piazza del Gesù, in via Santa Chiara, materassi, pedane in legno e frammenti di auto e scooter sono stati abbandonati davanti alle uscite di emergenza dei giardini della basilica. Uno sversatoio a cielo aperto che ha scatenato le ire dei cittadini e dei commercianti della zona.«È tutto molto pericoloso», commenta il consigliere della II Municipalita Pino De Stasio. «C’è del legno lungo il muro perimetrale che potrebbe essere motivo di incendi. Spazzatura e cassonetti che spesso finiscono davanti ai cancelli impedendo, laddove fosse necessario, la fuga di chi è all’interno. Nei prossimi giorni continueremo a segnalare questo degrado, nella speranza che vengano messi in campo gli interventi utili alla rimozione dei materiali ed alla bonifica del sito».