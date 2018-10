Discarica davanti alla scuola: la protesta di mamme e studenti

Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:41

TORRE DEL GRECO - Discariche all'ingresso di due scuole, protestano mamme e studenti a Torre del Greco: «Una vergogna fare lezioni con vista sui rifiuti». Elementare Nazario Sauro e media Beato Vincenzo Romano vicine, troppo vicine agli eco-punti, i centro di raccolta dove i torresi gettano la spazzatura: questa mattina gli studenti si sono ritrovati a fare lezione tra l'immondizia, con un odore nauseabondo che ha invaso le classi.A protestare un gruppo di genitori che ha scattato alcune fotografie: nelle immagini si vede un tappeto di spazzatura a pochi metri dai due istituti scolastici. «Stamattina quando ho accompagnato mio figlio a scuola non ho potuto non notare questo scempio, le finestre affacciano sulla discarica, c'è una puzza insopportabile. Sindaco dove sei?», si domanda la mamma di uno studente della media Vincenzo Romano.Stessa scena alla elementare Nazario Sauro dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli, la cui facciata è stata appena restaurata. Per l’occasione, è stata allestita una mostra celebrativa con fotografie e cimeli. «Ma le classi danno su una discarica a cielo aperto, l'ecopunto di via Circumvallazione va smantellato e collocato dove non ci sono scuole o studenti».