Discarica lungo la pista ciclabile sull'ex ferrovia nel Vesuviano

Lunedì 9 Settembre 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 17:05

Discarica a cielo aperto nella nascente pista ciclabile San Giuseppe Vesuviano Torre Annunziata. Scoppia la protesta. Cittadini in rivolta per il degrado in cui versa il percorso, aperto sulla vecchia linea ferroviaria Cancello Torre, frequentato da migliaia di persone. Ad alzare la voce soprattutto gli abitanti delle case attraversate dalla vecchia ferrovia nel comune di San Giuseppe Vesuviano che un giorno dovrà diventare “via del mare in bici”entro il 2020. Cumuli di rifiuti maleodoranti fanno ormai parte dello spettacolo quotidiano in cui si imbattono gli assidui frequentatori ma anche cittadini del posto. Presentata anche un’istanza al comune, ma, al momento, la situazione resta ancora critica. “Sono già stata al comune ma, oltre ad aver registrato la mia segnalazione su un post it giallo, nulla è stato fatto”. Spiega una ragazza che abita proprio nei pressi di una delle tante discariche a cielo aperto, disseminate lungo il percorso.