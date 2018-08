Discarica Vesuvio: amianto e fusti tossici, la vergogna infinita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

Sulle pendici del Vesuvio discariche a cielo aperto: sembra non avere fine la vergogna delle pinete del Parco nazionale devastate laddove non arriva l'occhio elettronico delle telecamere. La fascia sud della pedemontana, in particolare le strade che si inerpicano sul Vesuvio tra Ercolano, Torre del Greco e Trecase, continua ad essere «vittima» di sversamenti illegali di ogni tipo. Sacchi di immondizia, pneumatici, lastre di eternit, latte di olio esausto, piatti e bicchieri di plastica e avanzi di pucnic, materiali di risulta: scarti che costituiscono un grande rischio sia per l'alto tasso inquinante sia perché possono agevolare il divampare di roghi nelle pinete ancora provate dai disastrosi incendi del luglio 2017. Rifiuti che giacciono nelle pinete da giorni senza essere rimosse, nonostante gli allarmi e le segnalazioni. A denunciare a gran voce lo scempio è la «Rete a difesa del Vesuvio», formata da diverse associazioni ambientaliste dell'area vesuviana, spesso protagoniste di operazioni volontarie di pulizia.